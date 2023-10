Le 9 octobre 1978, on apprend le décès de Jacques Brel. Et on ne va évidemment pas évoquer toutes ses chansons. On pense à "Amsterdam" qu’il n’a jamais enregistré en studio et qui a été reprise magistralement par David Bowie.

Le 9 octobre 1969, pour la première fois dans l’histoire de la célèbre émission "Top of the Pops", les producteurs refusent de diffuser une chanson qui est numéro 1. Il s’agit de "Je t’aime, moi non plus", signé Gainsbourg. La chanson fait scandale.