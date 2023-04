Coup d’œil dans le rétro du 7 avril, François De Brigode évoque Siouxsie and the Banshees, Percy Sledge, Freddie Mercury, Deep Purple, Jethro Tull

Le 7 avril 1979, Siouxsie and the Banshees donne un concert au bénéfice de personnes qui ont un handicap intellectuel, la démarche est donc positive. Mais en pleine période punk, pendant le concert, des troubles éclatent et le groupe se retrouve à payer plus de 2000 livres de dégâts.

Le 7 avril 1994, Percy Sledge, connu pour son tube "When a Man Loves a Woman'', plaide coupable pour fraude fiscale. Il avait tout simplement oublié de déclarer qu’il avait gagné 260.000 dollars.

C’est un 7 avril que Freddie Mercury déclare à propos de Queen : "à nos débuts, dit-il, notre seul souhait était de ne jamais être chiants".

Le 7 avril 1975, Ritchie Blackmore, le guitariste de Deep Purple, claque la porte du groupe et va fonder Rainbow et en même temps créer un hymne : "Long Live Rock’n’Roll".

Le 7 avril 1943, c’est la naissance de Mick Abrahams, le guitariste de Jethro Tull.

C’est le 7 avril 1947 que naît Florian Schneider, le cofondateur du groupe électronique Kraftwerk.

Et le 7 avril 1941 que Bruce Gary débarque dans ce monde, c’est le batteur des Knack, qui ont signé "My Sharona".

Le 7 avril 1998, un présentateur à la voix cassée décède. C’est Yves Mourousi qui a présenté le 13H de TF1 de 1975 à 1988 et qui a aussi renouvelé avec son célèbre "bonjour" le style de présentation du journal.