Coup d’œil dans le rétro du 28 avril, François De Brigode évoque Pink Floyd, James Brown ou encore Jacques Dutronc

Le 28 avril 1973, " Dark Side of the Moon " de Pink Floyd culmine à la première place du hit-parade aux Etats-Unis. Il restera plus de 1500 semaines dans les classements du Billboard américain. Ce qui fait plus de 28 ans.

Le 28 avril 2000, un incendie ravage les locaux du roi de la soul, James Brown. Personne n’est blessé mais des bandes magnétiques de concert et des objets remontant à toutes les époques de la carrière de James Brown sont consumés. C’est un employé de l’entreprise qui a mis le feu aux poudres, si l’on peut dire.

C’est le 28 avril 1943 que Jacques Dutronc voit le jour.

Les puritains américains perdent parfois le nord…

C’est un 28 avril 1982 qu’une secte américaine propose en fait d’écouter les disques à l’envers. En effet, selon eux, si l’on écoute " Stairway to Heaven " à l’envers, cela donne " I sing because I live with Satan ". Ce qui signifie je chante parce que je vis avec Satan. Du grand n’importe quoi, mais c’est comme ça.

C’est le 28 avril 1945 qu’est libéré le camp de concentration de Dachau. Et c’est ce jour-là aussi que le dictateur italien Mussolini sera exécuté.

Le 28 avril 1969, le Général de Gaulle démissionne de ses fonctions de président de la République française.

C’est le 28 avril 1974 que l’actrice et mannequin espagnole Penelope Cruz vient au monde. Elle sera élue la femme la plus sexy du monde en 2014.