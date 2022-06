Coup d’œil dans le rétro du 24 juin avec François De Brigode et Mick Fleetwood, Jeff Beck, les Hollies, Procol Harum…

Mick Fleetwood est né le 24 juin 1947. Je vous rappelle qu’il a été le cofondateur et batteur de Fleetwood Mac.

Le 24 juin 1944, Jeff Beck, une des grandes légendes du rock, a vu le jour. Et c’est un peu plus tard qu’il créera son groupe qui se nommera tout simplement Jeff Beck Group.

C’est le 24 juin 1949 que John Illsley voit le jour. C’est le bassiste de Dire Straits.

Les Hollies sont numéro 1 un 24 juin 1965 au Royaume-Uni, avec "I am Alive". Un tube qui est resté très longtemps dans des cartons parce qu’aucun groupe n’en voulait.

C’est le 24 juin 1967 que "A Whiter Shade of Pale" de Procol Harum fait son entrée dans les hit-parades. Deux précisions. C’est le morceau le plus diffusé dans le monde depuis les années 60 et les auteurs se sont inspirés d’une œuvre de Jean-Sébastien Bach.

Le 24 juin 2012, le magazine américain Billboard décerne à la chanson "Physical" d’Olivia Newton-John le titre de chanson la plus sexy de tous les temps. A chacun ses goûts…

Le 24 juin 1999, Eric Clapton met aux enchères 100 de ses guitares. Il va récupérer 5 millions de dollars, non pas pour son portefeuille mais pour sa fondation de lutte contre la drogue. Et 5 ans plus tard, il vend une de ses Fender, une guitare à 6 cordes. Elle s’envolera pour la somme de 959.000 dollars.