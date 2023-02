Coup d’œil dans le rétro du 24 février avec François De Brigode et John Chatman, Led Zeppelin, les Eagles…

Côté scientifique, le 24 février 1982, c’est la naissance du premier bébé-éprouvette français. Une technique mieux connue sous le nom de fécondation in vitro.

C’est le 24 février 1991 que les troupes terrestres alliées entrent au Koweit pour combattre l’envahisseur irakien. Des troupes irakiennes dirigées on le sait, par Saddam Hussein.

Jour à marquer d’une pierre noire, c’est le 24 février 2022 que le président russe Vladimir Poutine déclare unilatéralement la guerre à l’Ukraine.

On a beaucoup parlé de Guillaume Canet, ces derniers temps, à propos d’Astérix. Et le 24 février 2007, "Ne le dis à personne", son film va remporter 4 Oscars dont celui du meilleur réalisateur. Et je vous conseille particulièrement la bande originale du film qui oscille entre la soul et le rock’n’roll.

Il a été décidé, en ce 24 février 2023, que dorénavant, à la cérémonie des César du cinéma, les personnes mises en cause pour faits de violence seront écartées.