Coup d’œil dans le rétro du 20 mai avec François De Brigode et Lordi, Chicago, U2 ou encore The Who

Le 20 mai 2006, on l’aurait presque oublié, mais le groupe Lordi va mettre la Finlande à l’honneur. Pour la première fois, celle-ci gagne l’Eurovision avec un groupe de heavy metal en 2006. Le nom de leur chanson est à dormir debout. Cela s’appelle "Hard Rock Alléluia". Les musiciens sont arrivés sur scène déguisés en monstres.

Le 20 mai 1969, à la musique si l’on peut dire, le bassiste du groupe Chicago, Peter Cetera assiste à un match de base-ball et 4 Marines américains vont l’agresser et lui casser la mâchoire simplement parce qu’ils n’aiment pas sa coiffure.

Le 20 mai 1997, U2 crée un véritable chaos au centre de Kansas City, dans le Missouri. Ils ont fait bloquer les 5 voies de circulation sur l’autoroute pour le tournage du clip vidéo " Last Night on Earth ". Le clip vaut le détour si j’ose dire.

Le 20 mai 1966, Pete Townshen et Roger Daltrey attendent le batteur et bassiste Keith Moon pour débuter leur concert. Ils sont tellement en retard qu’ils doivent demander à 2 membres du public de les remplacer. Et lorsque les 2 zigomars arrivent enfin, Peter Townshen les tabasse avec sa guitare.

Du côté naissances : le 20 mai 1944, c’est Joe Cocker qui débarque sur Terre. Ensuite, le 20 mai 1946, Cher. A ce moment-là, elle ne connaîtra pas l’enfer qu’elle connaîtra lorsqu’elle sera en couple et sur scène avec son mari Sonny. Son nom ne vous dit peut-être rien mais le batteur de Ultravox est né le 20 mai 1950 dont le titre le plus connu est ''Vienna''. Et la dernière c’est Patti Russo le 20 mai 1964, elle chantait en duo avec Meatloaf.

Le 20 mai 1983, publication par la revue américaine "Science" de la découverte par des chercheurs français du virus HIV.

On remonte plus loin avec 2 dates qui concernent l’aviation. Le 20 mai 1927, Charles Lindberg, seul à bord de son avion, le "Spirit Of Saint-Louis", traverse l’Atlantique pour la première fois en 33 heures et 30 minutes.

Et le 20 mai 1932, l’Américaine Amelia Earhart sera la première femme à traverser en solo l’Atlantique en avion.