Coup d’œil dans le rétro du 20 janvier avec François De Brigode et Ozzy Osbourne, Stevie Wonder, Bob Dylan, Paul Stanley, Ian Hill, les Beatles…

Anecdote de très très mauvais goût : le 20 janvier 1982, Ozzy Osbourne donne un concert dans l’Iowa. Un spectateur lui jette une chauve-souris sur scène. Ozzy Osbourne la saisit et la décapite avec ses dents, croyant qu’elle était en plastique. Bon appétit !

Le 20 janvier 1986, Stevie Wonder et Bob Dylan sont ensemble sur scène aux Etats-Unis pour célébrer le premier jour d’hommage à Martin Luther King.

Naissance, le 20 janvier 1952, de Paul Stanley, le chanteur et guitariste de Kiss. Et le 20 janvier 1951, Ian Hill, le bassiste de Judas Priest voit le jour.

Le 20 janvier 1968, John Fred and his Playboy Band font un ''one shot", c’est-à-dire un tube sans lendemain, mais la chanson est jouée sur toutes les radios de l’époque. C’est "Judy in disguise". Il est présenté comme une parodie de Lucy in the sky with diamonds" des Beatles.

Le 20 janvier 2000, un responsable culturel de Liverpool se voit interdit de placer des panneaux indiquant "Liverpool, berceau des Beatles" sur l’autoroute. La décision des autorités est justifiée par le fait qu’elles craignent que cela distrait les automobilistes.

Un comique et un grand acteur, que l’on peut qualifier d’un peu rock’n’roll malgré tout. C’est en effet le 20 janvier 1968 qu’Omar Sy, acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français voit le jour.

Le 20 janvier 2009, la cérémonie d’investiture de Barack Obama, 44e président américain, a rassemblé environ deux millions de personnes à Washington. Ce qui en fait le plus important rassemble de foule aux États-Unis.