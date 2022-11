Coup d’œil dans le rétro du 18 novembre avec François De Brigode et Nirvana, Kim Wilde, Amanda Lear…

Enregistrement important en télé le 18 novembre 1993, Nirvana enregistre son fameux " MTV Unplugged " à New York. Un album live extraordinaire avec, entre autres, des reprises de David Bowie sortira un an plus tard.

Le 18 novembre 1960, naissance de Kim Wilde qui, 21 ans plus tard, verra son premier tube arriver en haut des charts, "Kids in America".

C’est le 18 novembre 1949 que Herman Rarebell voit le jour. C’est le batteur des Scorpions. Il sera batteur sur 8 albums.

Autre naissance, mais on n’est pas sûr que ce soit vraiment le 18 novembre 1950 car elle veut toujours cacher son âge. C’est la chanteuse, actrice, artiste, animatrice, comédienne, et muse de Salvador Dali, j’ai nommé Amanda Lear.

Le 18 novembre 1928 voit la naissance du personnage de dessin animé : Mickey Mouse dans le premier film grand public avec une bande-son synchronisée. C’est Walt Disney lui-même qui prêtera sa voix à Mickey Mouse jusqu’en 1946.

Le 18 novembre 1978, on assiste à un empoisonnement collectif au cyanure des adeptes de la secte du Temple du peuple mené par le pasteur Jim Jones. Un empoisonnement qui fera 914 morts en Guyane.

Le 18 novembre 1990, une navigatrice remporte un titre important, c’est Florence Arthaud qui est la première femme à remporter la Route du Rhum.

Le 18 novembre 2016, l’astronaute Thomas Pesquet devient le 10e Français dans l’espace à rejoindre la Station spatiale internationale pour la mission Proxima qui durera 196 jours.