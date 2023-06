Coup d’œil dans le rétro du 16 juin, François De Brigode évoque Monterey, Metallica, les Blues Brothers, Annie Cordy…

C’est le 16 juin 67 que le festival de Monterey est lancé. C’est ici qu’a lieu la première apparition majeure de Jimi Hendrix, des Who, de Janis Joplin et du chanteur de soul Otis Redding qui jouera pour la première fois devant un public blanc.

"Load", c’est l’album de Metallica qui sera numéro 1 le 16 juin en 1996. Il intègre des influences de blues et de rock du sud. Et le batteur Lars Ullrich est assez philosophe à propos du rock et de Metallica. Il dit ceci : " nous explorons beaucoup car, à la minute où vous arrêtez d’explorer, vous vous retrouvez dans votre fauteuil et vous mourez ".

"Les Blues Brothers", c’est le 16 juin 1980 qu’a lieu la première projection de ce film à Chicago et il y a un chanteur qui déménage bien, c’est James Brown.

C’est un 16 juin qu’un grand rappeur va faire preuve d’une grande modestie avec cette phrase : " il y a eu Elvis, puis Michael Jackson, maintenant c’est au tour de Kanye West d’être le meilleur ".

Les Boomtown Rats n’aimaient pas le lundi et ils l’ont gravé, à l’époque, dans un 45 tours : " I don‘t like Mondays ".

C’est le 16 juin 1928 que Léonie Correman voit le jour. Elle deviendra Annie Cordy, elle était quand même un peu rock’n’roll.

C’est le 16 juin 1996 qu’a lieu la première élection présidentielle au suffrage universel en Russie. Boris Eltsine l’emporte de justesse.

Le 16 juin 2017, c’est le décès d’Helmut Kohl, le chef du gouvernement allemand. Il a été chancelier pendant 16 ans et a aussi l’histoire en Allemagne.