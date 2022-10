Coup d’œil dans le rétro du 14 octobre avec François De Brigode et Cliff Richard, les Moody Blues, Def Leppard, The Libertines…

C’est le 14 octobre 1940 que Cliff Richard voit le jour. Il aurait vendu jusqu’à présent 250 millions de disques.

Le 14 octobre 1946, c’est Justin Hayward, le chanteur des Moody Blues et de "Nights in White Satin".

Le 14 octobre 1988, le groupe Def Leppard devient le premier artiste de rock à vendre 2 albums de suite à plus de 7 millions d’exemplaires. "Hysteria" dépassera même les 20 millions d’albums.

Sex, drugs and rock’n’roll : le 14 octobre 2002 que Pete Doherty et son groupe, The Libertines, sortent leur premier album "Up the Bracket". C’est de l’argot et ce titre fait référence à de la drogue.

Pudeur bien conservatrice, à présent, c’est le 14 octobre 1957 que sort la chanson "Wake up Little Susie". Un titre des Everly Brothers. Il est banni de certaines radios parce que les paroles laissaient supposer qu’un jeune couple avait passé la nuit ensemble.

Le 14 octobre 1969, la police de New York délivre un mandat d’arrêt à l’encontre de Frank Sinatra. Il est accusé d’être en relation avec la mafia. Et une autre arrestation, pour Eric Clapton en France. Il roule à plus de 220 kilomètres/heure avec sa Porsche sur une autoroute près de Dijon. C’est le 14 octobre 2014. Il paye les 750 euros d’amende. Il rend son permis et il accepte une photo tout sourire avec les gendarmes qui l’ont pincé.

Le 14 octobre 1971, c’est la naissance de la comédienne et actrice Alexandra Lamy. Ex-épouse de Jean Dujardin. Tous les deux devenus célèbres avec la série "Un gars, une fille".