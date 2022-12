Coup d’État manqué en Allemagne : l’extrême droite a-t-elle atteint "un nouveau niveau" ?

Pour le spécialiste, l’extrême droite n’est pas un "bloc monolithique" à proprement parler. Il convient, selon lui, de distinguer différentes catégories.

"L’extrême droite reste une idéologie. Une idéologie dont le cœur repose sur un rejet de l’immigration, et parfois une tendance à la xénophobie, sur un projet autoritaire en matière de sécurité intérieure et une certaine hostilité par rapport aux élites politiques, à l’establishment et aux partis dits traditionnels", explique-t-il.

"On peut avoir différents types d’extrême droite, comme celle que l’on qualifie classiquement de populiste, de droite radicale, en Allemagne. On peut penser à l’AFD, le parti alternatif pour l’Allemagne, mais il y a également une extrême droite beaucoup plus menaçante pour les fondements de la démocratie qualifiée d’extrémiste de droite, dans laquelle on se retrouve dans le cas présent."