Coup d’Etat en Birmanie : 60 personnes tuées dans une frappe aérienne de la junte sur un concert

Au moins 60 personnes, dont des artistes et musiciens, ont été tuées lors d’une attaque aérienne menée contre un concert par la junte militaire birmane, selon ce qu’ont affirmé des sources à l’agence de presse DPA. Le concert qui se déroulait dans l’État de Kachin, dans le nord du pays, était organisé pour marquer le 62e anniversaire de la fondation de la Kachin Independence Organization (KIO), un puissant groupe séparatiste composé de membres de l’ethnie Kachin.

KIO combat les régimes militaires birmans depuis des décennies et soutient la résistance face au coup d’État de février 2021. "Nous avons perdu les nôtres, nos artistes, nos frères et nos sœurs. Je n’oublierai jamais cette action révoltante et ils devront payer pour cela", a confié un musicien Kachin désirant rester anonyme. Selon les médias locaux, trois jets ont pris part à la frappe.

Depuis la prise de pouvoir de la junte en février 2021, les associations de défense des droits humains estiment qu’au moins 2370 personnes ont été tuées et plus de 15.900 ont été arrêtées.