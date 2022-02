Coup d'Etat au Soudan : manifestations anti-putsch sous les tirs de gaz lacrymogène

Des manifestants hostiles au pouvoir militaire sont aussi descendus à Nyala, capitale de l'État du Darfour-Sud (ouest), et à Port-Soudan (est).

"Le nombre de personnes détenues arbitrairement et sans inculpation a dépassé la centaine", a affirmé lundi un communiqué de l'Association des professionnels soudanais, fer de lance du soulèvement populaire ayant renversé le dictateur Omar el-Béchir en 2019. Selon ce communiqué, l'âge des détenus varie entre "16 et 60 ans" et beaucoup d'entre eux souffrent de "problèmes de santé".

Dimanche, les autorités soudanaises ont arrêté Mohammed al-Fekki, ancien membre du Conseil souverain.

La semaine dernière, l'ex-ministre Khaled Omar Youssef et le porte-parole du principal bloc civil du Soudan, les Forces pour la liberté et le changement, Wagdi Saleh ont également été arrêtés. Tous deux font partie de la Commission chargée de récupérer les biens spoliés par le régime d'Omar el-Béchir. Cet organe est particulièrement visé par le nouveau pouvoir militaire, accusé par les militants pro-démocratie de chercher à réinstaller l'appareil sécuritaire et politique de l'ancien régime.