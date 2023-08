Coup d'Etat au Niger : Washington affrète un avion pour évacuer son personnel et des Américains du Niger

Les États-Unis ont affrété un avion pour évacuer leur personnel non essentiel du Niger, après le coup de force dans ce pays, à bord duquel des citoyens américains souhaitant partir pourront prendre place, selon des responsables du département d'État.

"L'avion décollera vendredi après-midi de Niamey, si tout va bien", a indiqué jeudi un responsable sous couvert d'anonymat. Il a précisé que les services consulaires ont commencé à prendre contact avec les citoyens américains enregistrés pour connaître leurs intentions, évoquant "plusieurs centaines" de personnes. Mais nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas partir, a-t-il ajouté.

Une poignée de ressortissants américains ont déjà pris place à bord de vols affrétés par la France et l'Italie ces derniers jours, selon la même source. Les États-Unis ont ordonné mercredi l'évacuation de leur personnel non essentiel à l'ambassade à Niamey, après le coup de force de militaires putschistes contre le président nigérien. "La situation à ce stade reste calme au Niger", a précisé un autre haut responsable faisant remarquer que le contexte est très différent du Soudan, où les États-Unis avaient évacué leurs ressortissants après le début des combats entre l'armée soudanaise et une faction rivale.

Les États-Unis ont appelé à la libération du président Mohamed Bazoum et soutiennent les efforts de négociation menés par les pays de l'Afrique de l'Ouest - dans le cadre de la Cédéao - qui ont donné jusqu'à dimanche à la junte pour revenir en arrière, n'excluant pas un recours à la force. "Nous ne pensons pas que la junte a consolidé son pouvoir", a ajouté le responsable, soulignant par ailleurs que les sanctions de la Cédéao commençaient à "faire mal".