Coup d’Etat au Niger : les Pays-Bas suspendent leur aide au développement à ce pays

Après la France et l’Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé à leur tour vendredi la suspension de leur aide au développement et de leur coopération directe avec le Niger après le coup d’État militaire contre le président élu Mohamed Bazoum.

"À la suite du coup d’État au Niger, le cabinet a suspendu pour le moment la coopération directe avec le gouvernement central" de ce pays africain, a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères. "Il s’agit du soutien aux programmes dans le domaine de la coopération au développement et de la sécurité qui passent par le gouvernement central", a-t-il précisé dans un communiqué soulignant ne pas vouloir "coopérer avec les putschistes". Ont notamment été suspendues une contribution de plus de six millions d’euros à un projet de santé et une aide de près de quatre millions d’euros destinée à un programme de renforcement du système pénitentiaire.

Un soutien de cinq millions d’euros à la formation des gardes-frontières mobiles, dans le cadre d’une mission européenne, est également "suspendu pour le moment". Le gouvernement démissionnaire a cependant dit étudier "quels autres programmes pourraient éventuellement se poursuivre" sans passer par le gouvernement central pour soutenir la population, par exemple via l’ONU, d’autres organisations internationales et des partenaires locaux.

Plus tôt cette année, les Pays-Bas avaient conclu des accords avec le gouvernement du Niger sur un partenariat concernant les migrations. Sa préparation est "suspendue dans l’attente de nouveaux développements".