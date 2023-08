Coup d’Etat au Niger : les militaires au pouvoir nomment un nouveau Premier ministre

Né en 1965 à Zinder (sud), dans la deuxième ville la plus peuplée du pays, il entre en 1991 au ministère de l’Economie et des Finances après des études à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Niamey. Il est également diplômé du Centre d’études financières, économiques et bancaires de Marseille et Paris-I. "Le lieutenant-colonel Habibou Assoumane" a également été "nommé commandant de la garde présidentielle", a ajouté Habibou Abdramane. Ces nominations interviennent au lendemain de l’expiration de l’ultimatum posé par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) aux militaires au pouvoir, pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions.