Coup d’Etat au Niger : les Etats-Unis n’envisagent pas une évacuation de leurs ressortissants, selon la Maison-Blanche

Environ 1000 soldats américains se trouvent au Niger, dans le cadre de la lutte antidjihadiste au Sahel. Washington juge par ailleurs qu’il y a encore "une petite fenêtre de tir" pour la diplomatie en vue d’un règlement de la crise au Niger, a indiqué M. Kirby, tout en disant "surveiller la situation presque d’heure en heure". "Nous continuons à inciter les citoyens américains encore au Niger de faire en sorte que la sécurité soit leur priorité absolue", a-t-il poursuivi. Il a précisé que l’armée américaine ne participait pas à l’évacuation des ressortissants européens. "Il n’y a pas eu de décision de les utiliser pour appuyer les efforts d’évacuation en cours par d’autres pays", a affirmé John Kirby, et "aucune décision n’a été prise de pré-positionner des forces supplémentaires" au Niger ou dans ses environs. "Si on doit ajuster, on ajustera. Mais on n’y est pas encore", a-t-il dit.