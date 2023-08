Coup d'Etat au Niger : les Belges quittant le pays seront évacués par des avions français

Plusieurs ressortissants belges et "intéressés" ayant manifesté leur volonté de quitter le Niger seront évacués à bord d'avions français, ont indiqué mardi les Affaires étrangères. Celles-ci n'ont pu communiquer le nombre précis de personnes concernées.

Il s'agit tant de personnes de nationalité belge que de "parties intéressées" qui ont un lien avec la Belgique, par exemple par les liens familiaux. On ne sait pas non plus quand l'évacuation aura lieu. Il s'agit d'une "opération complexe" et les Affaires étrangères ne donneront pas plus de détails avant qu'elle ne soit terminée, y a-t-on dit, insistant sur la priorité accordée à la sécurité des Belges.