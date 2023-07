Coup d’Etat au Niger : le parti de Mohamed Bazoum dénonce des "arrestations abusives", dont de ministres

Lundi matin, le ministre du Pétrole Mahamane Sani Mahamadou – fils de l’ex-président Mahamadou Issoufou – puis la ministre des Mines Ousseini Hadizatou, ont été arrêtés. Les putschistes ont également "procédé à l’arrestation du président du Comité exécutif national du PNDS", Fourmakoye Gado, ajoute le communiqué. "Ceci fait suite" aux "arrestations" du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Hama Amadou Souley, du ministre des Transports, Oumarou Malam Alma, et du député et ancien ministre de la Défense Kalla Moutari, rappelle le parti. Le PNDS "exige" la "libération immédiate" des ministres arrêtés et "injustement séquestrés", disant craindre que le Niger n’évolue vers "un régime dictatorial et totalitaire". Des sources proches de la présidence ont également fait part de l’arrestation du ministre de l’Enseignement professionnel, Kassoum Moctar.