Coup d’Etat au Niger : le dernier domino de la région du Sahel va-t-il tomber à son tour?

Les organisations de défense des droits humains observent en particulier une détérioration de la situation sécuritaire au Mali depuis le début 2022. La Fédération internationale pour les droits humains note : "Les groupes communautaires d’autodéfense, les insurgés djihadistes, mais aussi les forces armées maliennes et leurs partenaires internationaux du groupe paramilitaire russe Wagner continuent de commettre des crimes graves, alimentant ainsi le cycle de la violence dans le pays, au détriment des populations maliennes." Et Human Rights Watch pointe "les opérations militaires malveillantes de Moscou".

Les armées nationales font partie du problème de la lutte contre le terrorisme au Sahel

Loin d’affaiblir les mouvements jihadistes, les exactions commises par les armées nationales viennent faire grossir leurs rangs. Au Burkina Faso par exemple, les crimes commis par l’armée "alimentent, parmi les populations ciblées, un ressentiment qui favorise le recrutement de certains membres par des groupes armés", dénonce Human Rights Watch.

"Les armées nationales font partie du problème de la lutte contre le terrorisme au Sahel", confirme dans Jeune Afrique le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Montclos. "L’arrivée ou le maintien au pouvoir de militaires au Mali, au Burkina Faso et au Tchad n’a nullement permis aux forces gouvernementales d’améliorer leurs résultats sur le terrain. Les exactions que commettent les armées nationales ont, au contraire, légitimé les révoltes jihadistes et poussé des civils dans les rangs des insurgés pour échapper aux massacres, aux arrestations arbitraires et à la torture en prison. De plus, les putschs militaires à répétition ont considérablement affaibli les États de la zone."

Le Niger, pays géostratégique pour les Occidentaux

Le Niger avait résisté jusqu’à présent aux coups de boutoir des militaires, et conservé un partenariat avec les pays occidentaux. Il est devenu le pays partenaire privilégié de la France au Sahel. Paris, qui dispose d’une base militaire au Niger, y a notamment redéployé l’été dernier une partie de ses soldats basés au Mali pour participer à la lutte contre les groupes jihadistes. L’Union européenne avait récemment annoncé son intention de renforcer son appui militaire au Niger.

"Les pays occidentaux sont extrêmement présents", explique Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste de l’Afrique. "Pas simplement la France, avec les 1500 soldats de Barkhane, mais il y a aussi les Américains, présents sur deux bases. Ils ont même une base de drones au nord-est du pays qui surveille la Libye. Il y a des Allemands, des Italiens… C’est vraiment le pays le plus géostratégique pour les Occidentaux dans la région. Mais ce putsch est, à l’heure où l’on parle, un putsch très national et corporatiste."

L’armée belge active au Niger

La Belgique mène de son côté une coopération militaire avec le Niger depuis l’an 2000. En 2017, le Défense a lancé un projet d’assistance baptisé Opération New Nero. Quelque 320 soldats belges y ont été impliqués et ont formé plus de 1500 Nigériens dans le but de préparer l’armée nationale " à assurer elle-même la sécurité et la stabilité au sein du pays". La Défense prend en charge la formation, l’équipement et la construction de postes de commandement pour l’armée nigérienne et la police locale.

En 2022, une cinquantaine de militaires belges étaient toujours engagés dans l’opération, en coopération avec l’armée française : des Belges travaillent au sein d’un hôpital de campagne français et sur l’aéroport de Niamey. Cette mission s’est poursuivie jusqu’aujourd’hui.