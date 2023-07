Coup d’Etat au Niger : la France suspend son aide au développement et son appui budgétaire

Le président français Emmanuel Macron, en déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a condamné vendredi "avec la plus grande fermeté le coup d’Etat militaire" au Niger, "dangereux" pour la région, et a appelé "à la libération" du président Bazoum. Le Niger était l’un des derniers alliés de la France au Sahel, une région minée par l’instabilité, la précarité et les attaques djihadistes. La France, qui a mis fin à l’opération antiterroriste Barkhane et s’est retirée du Mali sous la pression de la junte de Bamako, compte actuellement 1500 militaires déployés au Niger qui opéraient jusqu’ici conjointement avec l’armée nigérienne. Le coup d’Etat à Niamey est le troisième dans cette zone depuis 2020, après l’arrivée de militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso.