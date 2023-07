Coup d'Etat au Niger : la Belgique consacre 65 millions au Niger dans le cadre de son programme de coopération

Le Niger, actuellement secoué par un coup d'Etat, est l'un des plus importants pays bénéficiaires d'Enabel, l'agence belge de développement. Notre gouvernement lui consacre 65 millions d'euros dans le cadre de son programme de coopération.

Cette somme, distribuée sur une durée de 5 ans (depuis 2022), provient d'un portefeuille destiné au pays lui-même et d'une enveloppe "climat" englobant la région du Sahel dont le Niger. Multiples et variées, les interventions belges couvrent différents secteurs tels que l'élevage, la santé publique, l'éducation, la bonne gouvernance ou encore le climat.

"Notre appui vise notamment à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne à travers l'accès à la protection sociale. Nous avons ainsi mis en place une assurance maladie professionnelle avec l'aide du ministère de la Santé publique", illustre Sandra Galbusera, la représentante résidente au Niger, temporairement de retour en Belgique.

"Par ailleurs, nous voulons contribuer à une meilleure sécurité alimentaire et restaurer les écosystèmes naturels du Sahel, alors que la région lutte contre le phénomène de la désertification et le changement climatique. Les éleveurs et les agriculteurs nigériens ont des conditions de vie et de travail vraiment difficiles", enchaine-t-elle.

"Nous nous investissons, enfin, dans l'éducation des jeunes filles, un public très fragilisé dans ce pays pauvre où le taux de natalité moyen atteint désormais 7 enfants par femme". Il s'agit de l'une des croissances démographiques les plus rapides dans le monde.

"Toutes ces actions et ces projets, nous espérons bien les poursuivre malgré le coup d'Etat qui est à l'oeuvre au Niger", indique Me Galbusera. "Nous suivons la situation de près. Pour l'instant, l'argent n'est pas gelé".

Au total, 15 expatriés dépendants d'Enabel travaillent au Niger, en compagnie d'une centaine de collègues nationaux.

"Tous nos collaborateurs sur place sont confinés par mesure de prudence. Ils sont en télétravail. Même si, en ce moment, la situation semble relativement calme, sauf autour de la zone du palais présidentiel à Niamey", ponctue Sandra Galbusera.

Des militaires putschistes du Niger ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021.

Le président nigérien, séquestré à Niamey, et son chef de la diplomatie Hassoumi Massoudou ont pour leur part rejeté, dans des messages séparés, le coup d'État au Niger, affirmant toujours représenter les autorités légitimes du pays.