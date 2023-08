Coup d'Etat au Niger : la Banque mondiale suspend ses déboursements "pour toutes ses opérations" au Niger

Le Fonds monétaire international (FMI) a également plusieurs programmes d'aide et n'a pour l'instant pas suspendu ses déboursements, la première réunion de revue d'un de ses principaux programmes étant prévue plus tard cette année. Les versements du FMI dans le cadre des programmes signés avec les pays bénéficiaires sont liés à des obligations intermédiaires que ces derniers s'engagent à atteindre à intervalles réguliers et dont l'avancée est discutée lors de réunions régulières entre l'institution et le gouvernement, entraînant un déboursement après accord entre les deux parties et validation par le conseil d'administration du FMI. Le dernier programme d'aide du FMI au Niger, de 131,5 millions de dollars, signé le 5 juillet, ne doit avoir sa première réunion d'étape que plus tard dans l'année.