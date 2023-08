Coup d’Etat au Niger : environ septante Belges évacués, d’autres devraient suivre, selon les Affaires étrangères

"Environ 70 Belges et ayants droit souhaitant quitter le Niger ont été évacués à bord d’avions français", a annoncé jeudi après-midi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sur X (anciennement Twitter). D’autres Belges et ayants droit devraient être évacués sous peu, a précisé le porte-parole du ministère.

La France a commencé à évacuer ses ressortissants et bénéficiaires du Niger en début de semaine, après le coup d’État militaire survenu la semaine dernière. Paris a annoncé qu’elle était prête à rapatrier d’autres Européens dans l’opération et une septantaine de Belges ont ainsi pu rejoindre le sol européen. D’autres ressortissants belges et ayants droit (famille, réfugiés…) devraient bientôt retrouver le chemin de la Belgique. Leur nombre n’est pas connu en raison d’une situation "en constante évolution", selon le porte-parole de la diplomatie belge Nicolas Fierens Gevaert.

L’opération d’évacuation française est désormais terminée, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. "L’évacuation de ressortissants Belges et ayants droit supplémentaires est bien prévue. Nous sommes rassurés par le fait que l’espace aérien civil a été rouvert ce matin et que les frontières terrestres avec plusieurs pays voisins ont été également rouvertes", a expliqué M. Fierens Gevaert. "En collaboration avec nos partenaires UE et internationaux, nous restons mobilisés. La coopération internationale démontre une fois de plus son importance", a conclu la ministre des Affaires étrangères.