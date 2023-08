Coup d'Etat au Niger : Dix-huit Belges entre autres ont finalement quitté le Niger la nuit dernière

18 Belges et ayants droit ont quitté le Niger dans la nuit de mardi à mercredi à bord de vols français, et non 15 comme communiqué plus tôt dans la journée, a annoncé le SPF Affaires étrangères à l'agence Belga. D'autres Belges devraient être évacués ce mercredi, toujours avec l'aide de la France. "Nous sommes en contact avec tous les acteurs concernés pour permettre une évacuation dans les meilleures conditions", ajoute l'administration.

Les Affaires étrangères avaient annoncé mardi que plusieurs ressortissants belges et ayants droit (membres de la famille notamment) seraient évacués à bord d'avions français après avoir manifesté leur volonté de quitter le Niger.