Coup d'Etat au Niger : deux médias français dénoncent l'arrêt de leur diffusion au Niger

Le groupe France Médias Monde a dénoncé jeudi l'interruption de la diffusion des programmes de RFI et France 24 au Niger, "une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal", une semaine après le coup d'État opéré dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon un communiqué.

Les deux médias étaient inaccessibles depuis jeudi après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP à Niamey. Les signaux de la station RFI en FM et de la chaîne France 24 ont été coupés "sur instructions des nouvelles autorités militaires", a indiqué à l'AFP un haut fonctionnaire nigérien. La France a directement condamné "très fermement" la suspension de diffusion des deux médias.

Le 26 juillet dernier, la garde présidentielle d'élite, menée par le général Abdourahamane Tiani, a renversé le président élu Mohamed Bazoum. L'élection de cet allié occidental il y a un peu plus de deux ans a marqué la première transition pacifique du pouvoir au Niger depuis l'indépendance. Le général Tiani a toutefois justifié le putsch par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans un pays miné par la violence de groupes djihadistes

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium. Miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, il est le troisième pays de la région à subir un coup d'État depuis 2020 après le Mali et le Burkina Faso.