Coup d'Etat au Niger : des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey

La France, allié du Niger pour la lutte antijihadiste et le développement, et qui y compte 1.500 soldats, a annoncé samedi suspendre ses aides. Quelques personnes se sont dirigées vers l'ambassade des Etats-Unis, dont le secrétaire d'Etat a assuré le président renversé du "soutien "indéfectible" de Washington. La manifestation avait débuté par une marche en direction de l'Assemblée nationale, la foule brandissant des drapeaux russes et nigériens. Le mouvement civil M62, qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara, a lancé l'appel à manifester.