Coup d’Etat au Gabon : réunion de l’Union africaine pour discuter de la situation

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine est réuni jeudi pour examiner la situation au Gabon, au lendemain d’un coup d’Etat militaire qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, a annoncé l’organisation continentale dans un communiqué.

"A l’instant – le Conseil de paix et de sécurité de l’UA est réuni pour examiner la situation au Gabon", a indiqué l’UA dans son communiqué, diffusé sur X (ex-Twitter). La réunion est présidée par le commissaire aux affaires politiques de l’Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l’actuel titulaire de la présidence tournante du conseil, le Burundais Willy Nyamitwe, ajoute le communiqué, sans plus de détails.