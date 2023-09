Coup d’État au Chili en 1973 : les témoignages du départ en exil, un moment déchirant

"J’avais tout l’argent sur moi. Au moment où l’avion passe au-dessus des Andes et commence à descendre, je vais voir le ministre et je lui dis : Monsieur le ministre, on vous a demandé de venir avec nous pour une observation, mais en réalité, nous sommes des convoyeurs de fonds pour la résistance. Il m’a dit : Je m’attendais bien à ce genre de choses. Cela veut dire que c’est moi qui dois apporter l’argent ? Je lui ai dit oui, Monsieur le ministre. Alors, on est allé vers les toilettes. Je me suis déshabillé… Et hop ! Le ministre est passé devant nous avec l’argent. Le soir même, nous étions dans l’avion Sabena pour rentrer sur Bruxelles, une opération de 72 heures".