Coup d’envoi pour la Mostra de Venise et le jury de Julianne Moore

Egalement très attendus des cinéphiles, les nouveaux films d’Alejandro González Iñárritu ("The Revenant", "Birdman"), en forme de retour aux sources au Mexique, de Darren Aronofsky ("Requiem for a Dream", "Pi"), ou de Joanna Hogg, avec la magnétique Tilda Swinton à l’affiche, ou encore l’Iranien Jafar Panahi et les vétérans Walter Hill et Paul Schrader.

Les auteurs français ne sont pas en reste, de Rebecca Zlotowski à Romain Gavras, en passant par l’acteur passé à la réalisation Roschdy Zem.

Sans compter le dramaturge Florian Zeller qui, après le succès de son compagnonnage avec Anthony Hopkins pour "The Father", présente "The Son", une autre adaptation de l’une de ses pièces, cette fois avec Hugh Jackman et Laura Dern.