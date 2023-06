Coup d’envoi pour la Fête de la Musique 2023 : une célébration incontournable en Fédération Wallonie-Bruxelles

L’une des particularités de la fête de la musique est sa capacité et son droit à mélanger tous les styles musicaux. Vous pourrez, entre autres, écouter sans retenue des concerts de Hip-Hop, de rap, de rock, de musique classique ou encore de reggaeton sur les scènes de Wallonie et de Bruxelles. Cette année, le rap sera l’un des genres les plus représentés. Le style, esthétique musical en exergue depuis quelques années, s’y exprimera sous toutes ses formes (chanson, fusion…).

La Fête de la Musique c’est dès ce mercredi 21 juin et se déroulera jusqu’à ce dimanche. L’évènement convivial, familial et tout public est entièrement gratuit. Une célébration de la musique à ne pas manquer en Wallonie et à Bruxelles.

Pour plus d’informations sur la programmation et les lieux des représentations.