Coup d'envoi entre Nice et Cologne reporté : saccage, heurts dans le stade, un supporter dans un état grave après une chute d'une tribune

La rencontre entre l’OGC Nice et Cologne de ce jeudi soir dans le cadre de la première journée d’Europa League est actuellement en suspens. On ignore si elle pourra se tenir ou pas, le coup d’envoi a déjà été différé. Selon les infos de RMC Sport, l’UEFA souhaiterait que la rencontre se joue, contrairement aux deux coaches.

Des heurts entre les supporters de Cologne venus en nombre et des supporters de Nice ont éclaté. Les premières images publiées par RMC Sport et les agences de presse semblent plutôt violentes. On y voit de nombreux supporters se battre, encagoulés. Dans l’après-midi, des supporters allemands avaient déjà saccagé la boutique du club niçois.

Un nouveau bilan fait état de sept blessés dont deux graves. Un supporter allemand a été gravement touché en faisant une chute de cinq mètres (chute d’une tribune), selon le préfet de Nice.

Jonas Hector, le capitaine de Cologne, est monté sur le terrain pour tenter de calmer les supporters en tribune.