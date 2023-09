Coup d’envoi du Sommet africain pour le climat, rendez-vous clé pour le continent et la COP28

Au Kenya ce lundi c’est le coup d’envoi d’un sommet historique sur le climat visant à faire du continent une puissance émergente en matière d’énergies renouvelables et à appeler à une aide financière internationale pour révéler son potentiel.

Ce premier Sommet africain pour le climat lance les quatre mois les plus chargés de l’année pour les négociations climatiques internationales, qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï.

Pendant trois jours, dirigeants et responsables d’Afrique et d’ailleurs, dont le chef de l’ONU António Guterres, vont être accueillis dans la capitale kényane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de "proposer des solutions africaines" à la COP28.

L’Afrique, où vit 1,2 milliard d’habitants dans 54 pays, est politiquement et économiquement diverse et abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique.

Un succès à Nairobi autour d’une vision partagée sur le développement vert de l’Afrique donnerait un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28, en premier lieu en septembre le sommet du G20 en Inde et l’Assemblée générale des Nations unies, puis en octobre la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech.

L’Afrique, qui abrite 60% des meilleurs potentiels mondiaux en énergie solaire, n’a toutefois qu’une capacité installée similaire à la Belgique, ont souligné récemment le président kényan et le patron de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). En cause, notamment : seuls 3% des investissements mondiaux de la transition énergétique arrivent en Afrique, ont-ils déclaré.