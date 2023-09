Coup d'envoi du festival "Maintenant" à Louvain-la-Neuve

Cette année encore, le programme est assez éclectique et il a été conçu pour tous les publics. Ceux qui aiment la réflexion opteront pour les conférences, les plus pratiques se tourneront vers les ateliers, les plus festifs choisiront les concerts ou les animations. Quelque soit le format choisi, il évoquera la manière de construire un monde davantage soucieux du vivant.

Impossible d'énumérer ici toutes les activités mais en citer quelques-unes permet d'avoir une assez bonne idée de la programmation: on pourra créer des vêtements à partir de matériaux recyclés, s'initier à une alimentation durable, participer à un bal folk ou encore suivre une conférence conjointe de Rob Hopkins et Luc Schuiten sur les utopies de transition.

Gwendoline Viatour, porte-parole de l'événement pointe ici quelques moments clés :

" On programme notamment un documentaire intitulé "Ruptures" qui évoque la manière dont la jeune génération tente de trouver plus de sens dans ses actions, le juriste Olivier De Schutter envisagera le changement de cap possible par rapport à la croissance et dans un tout autre genre, nous allons inaugurer un cabaret citoyen qui donnera un écho à la parole des citoyens d'Ottignies-Louvain-la-Neuve par rapport aux enjeux climatiques, sociaux etc..."

La plupart des activités proposées sont gratuites - sauf certaines, en soirée - et elles se déroulent du 27 septembre au premier octobre.