Coup d’envoi du Boterhammen in het Park au Parc royal de Bruxelles

Les évènements musicaux Boterhammen In Het Park et Feeërieën retrouvent le Parc royal de Bruxelles dès ce lundi et jusqu’au vendredi, après des éditions bousculées notamment par la pandémie. Comme chaque année, des célébrités néerlandophones sont à l’affiche de ces deux festivals d’été gratuits, organisés par l’Ancienne Belgique.

Au Boterhammen in het Park seront, entre autres, de la partie Spinvis, Porcelain id, LeBlanc, Pommelien, Ysmé et Vieze Meisje afin de représenter au mieux les musiques néerlandophones actuelles, comme le veut la tradition de ce festival lancé en 1990. Également niché dans l’écrin de verdure, Feeërieën accueillera pour sa 19e édition Paul St. Hilaire alias Tikiman, Richard Akingbehin, Benjamin Abel Meirhaege, Valgeir Sigurðsson et Elisabeth Klinck sur sa scène à l’ombre du kiosque.

Le violoncelliste et chanteur Mabe Fratti ainsi que d’autres artistes venus du Guatemala, du Niger ou encore du Japon seront présents pour exposer la richesse et la diversité musicales.

Pour la première fois, le Bar Chaud, un espace permettant aux visiteurs d’apprécier de la prose, de la poésie, des boissons et des ateliers, prendra place dans le parc durant les deux événements.

