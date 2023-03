Coup d’envoi de "Rêvons Liège en 2030" : rêver une ville… mais à quoi cela peut-il servir ?

Rêver, alors que le monde s’emballe, et qu’il est urgent d’agir, de changer nos modes de vie vers des modèles plus durables, est-ce vraiment utile ? Rêver, c’est pourtant ce que proposent l’Université et le Théâtre de Liège, dans le cadre du projet "Rêvons Liège 2030".

Rêver une ville… avec des espaces verts ? Des logements de qualité ? Plus de démocratie ? Moins de plastique ? Plus de petits commerces accessibles ? Plus de sécurité ? Des quartiers avec moins de voitures ? Un meilleur circuit pour la préservation de l’eau potable ? Des énergies renouvelables pour tous, des entreprises innovantes ? Plus d’intérêt général et moins de Not In My BackYard ? Bref une ville qui serait agréable et durable, conforme aux recommandations du GIEC, pour faire face aux défis de demain. D’autant plus qu’il y a urgence.

Tout cela est bien joli mais ne faut-il pas, avant tout, que les urbanistes, les architectes, les politiques, les experts, bref les professionnels, s’en préoccupent davantage, construisent cette ville de demain, plutôt que de laisser le job aux citoyens ?