Coup d’envoi de la vaccination des enfants ce mercredi en Wallonie: 15.000 doses administrées cette semaine

Au centre de vaccination de Braine-l’Alleud, le planning est complet pour quinze jours. Et tout est prêt pour accueillir les enfants ce mercredi. Les cabines ont été décorées et chaque jeune vacciné se verra remettre un "diplôme du courage", avec les félicitations du personnel du centre, spécialement préparé à la prise en charge des enfants.

"On a des pédiatres qui viennent coacher les infirmiers, précise Simon Benali, responsable logistique du centre. L’approche est un peu différente avec des enfants, il faut être un peu plus patient, un peu plus rassurant parfois. Et on consacre aussi plus de temps pour la vaccination des enfants que pour les adultes, donc les horaires ont été adaptés."

"Pour un adulte, on prévoyait deux minutes dans la cabine et quinze minutes d’attente ensuite, ajoute Lara Kotlar. Pour les enfants, on a étendu jusqu’à quatre ou six minutes en cabine, alors que la durée d’attente dépendra du poids de l’enfant."