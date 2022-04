Coup d'envoi de la saison des fraises à la ferme de Sclimpré à Beauvechain: gourmandises et belles rencontres

Par rapport à l’an dernier, la superficie a triplé pour répondre à la demande. Sous les tunnels, bien alignés, 7500 plants de trois variétés différentes s’épanouissent. La cueillette se fait en famille et avec l’aide de quelques personnes du village.

"On a eu une très belle expérience l’année passée, avec quelqu’un qui a repris goût au travail. Du coup, on a eu l’impression de faire quelque chose de bien, socialement, en plus de notre métier d’agriculteur. Et le fait que la fraise soit un produit sexy, entre guillemets, que les gens ont envie de venir chercher à la ferme, ça permet d’avoir vraiment un dialogue avec eux. Ils viennent pour quelque chose de positif. Et nous, ça nous tient fort à cœur de défendre l’image du secteur agricole. Donc ça c’est très chouette."

Pour écouler sa production, en plus de son comptoir de produits maison, la ferme de Sclimpré travaillera cette année avec plusieurs revendeurs locaux. Elle a aussi investi dans trois distributeurs automatiques qui seront installés ce week-end dans la région.