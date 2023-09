Coup d'envoi de la récolte des betteraves

La campagne betteravière a débuté. Ce matin, les tracteurs sont entrés tôt en action. Il y a en effet des milliers de tonnes de betteraves à récolter puis à acheminer vers les raffineries. Nous avons suivi un agriculteur en Hesbaye.

Trop peu de soleil au mauvais moment

Dans le village de Sauvenière, près de Gembloux, les conditions d'arrachage des betteraves sucrières sont parfaites ce matin. Dans son engin agricole, Olivier Seynhave arrache un hectare de betteraves à l'heure. Au niveau du rendement, l'agriculteur est plutôt satisfait.

Mais au niveau des revenus, une année n'est pas l'autre. Les conditions météorologiques influencent fortement le travail des agriculteurs. "Si on avait eu un temps correct, on aurait pu avoir un bénéfice meilleur" explique l'agriculteur. "On est tributaire du temps. Cette année, on a eu trop peu de soleil au mauvais moment."

Des betteraves moins sucrées

Après la récolte, les betteraves sont acheminées à la râperie de Longchamps, où elles sont pesées et analysées. Cette année, la teneur en sucre des betteraves est moyenne, suite au manque d'ensoleillement.

