Coup d'envoi de la Liga F, premier championnat féminin professionnel en Espagne

La LPFF a également trouvé un accord avec LaLiga, son homologue masculin, pour que cette dernière se charge de la commercialisation de la Liga F.

Cette nouvelle naissance a amené la LPFF à se séparer d'Iberdrola, géant espagnol du gaz et de l'électricité qui sponsorisait la D1 féminine depuis 2016, et à chercher un nouveau sponsor. Selon la presse, la marque allemande Puma, qui fournira les ballons de ce nouveau championnat, et une marque d'eSports sont candidates.

Tous ces nouveaux revenus vont faire gonfler les budgets des clubs, qui vont d'1 M d'EUR à 7,5 M d'EUR pour le puissant Barça, vainqueur du dernier championnat sans perdre un point (28 victoires en 28 matches).

Cette bascule vers le monde pro illustre le boum du football féminin en Espagne. En 2010, quand la "Roja" remportait la Coupe du monde masculine, l'Espagne comptait 23.485 licenciées. En 2020, dix ans plus tard, elles étaient 733.000 selon les chiffres du gouvernement (en comptant le futsal et le beach soccer).