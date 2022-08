Coup d’envoi de la D2 acff : avec De Matos, Franchi et un gardien international français !

Le premier championnat de D2 acff à dix-huit équipes démarrera samedi soir. Il est plus ouvert que jamais, comprend quelques belles personnalités mais aussi, grande première, deux formations U23.

Au premier niveau du foot national amateur aussi, des équipes U23 viennent, cette saison modifier le paysage d’une série francophone qui comptera quatre rencontres de plus.

Ainsi, au sein de la D2 acff, dont le championnat 2022-2023 s’ouvre ce prochain samedi soir, les jeunes de l’Union Saint Gilloise et de Seraing débarquent pour se mesurer à quatre équipes brabançonnes ou bruxelloises (Tubize-Braine, Rebecq, Ganshoren et Jette), trois hennuyères (URLC, Acren-Lessines et Binche), sept liégeoises (Dison, Waremme, Verlaine, Stockay, Solières, Warnant et Hamoir) ainsi que deux namuroises (Meux et Namur), toutes composées en majorité d’adultes habitués du niveau.

Moukrim, Le Postollec, De Matos… Les U23 de l’Union sont conduits par l’ancien joueur de Wavre et l’Antwerp, le belgo-Marocain Nouredine Moukrim, lui-même secondé par Flavien Le Postollec, ancien milieu défensif de Mons ou du Brussels, tout juste retiré du foot pro à la suite d’une dernière pige à Deinze, à 38 ans.

Le noyau bruxellois semble impatient à l’idée de débuter la compétition à Namur en fin de semaine, après s’être rassuré lors d’un match de préparation gagné 2-3 face à une équipe mixte du Beerschot.

Le milieu offensif Victor Mendoza Rosende, 19 ans, formé au Standard et arrivé des U18 de OHL, le défenseur et capitaine Nelson Lemaire, 21 ans ou encore l’arrière droit Antonio Zacarias, 20 ans, passé par les jeunes de Bruges, Anderlecht et Cosenza (Italie), parmi d’autres promesses ne devraient pas passer inaperçus dans cette formation peu mise en lumière jusqu’ici.

Du côté de Seraing, c’est l’ancien joueur international portugais du Standard de Liège (de 1978 à 1981), Luis Norton De Matos qui conduira à presque 69 ans l’équipe au sein de la D2 acff.

Amené sur place par un certain Lucien D’Onofrio, celui qui a dirigé les centres de formations de Lille et de l’Antwerp a également été par le passé directeur sportif du Sporting du Portugal.

De l’avis de Patrick Fabbri, directeur sportif actuel d’Aywaille, équipe liégeoise de D3 acff, Luis De Matos a du potentiel à sa disposition :

« Nous avons été mangés par cette équipe au Pairay ces derniers jours (NDLR : défaite 4-1).

Pourtant, nous restions sur de très sérieuses oppositions à Warnant comme en coupe de Belgique, contre Harelbeke (1-2), et nous avons, à mon sens l’équipe pour jouer le top 5 en D3 acff.

Sur ce que j’ai vu de Seraing, ses joueurs, dont quelques Africains tiendront la distance en D2 acff.

On s’attend souvent à ce qu’ils montrent moins d’impact physique parce qu’ils sont jeunes, mais ils ont un joli bagage technique et une envie de bien faire. Attention, je resterais toutefois très nuancé dans ma vision des choses car l’entraîneur sérésien avait vingt-huit joueurs à sa disposition ce jour-là !

Ils ont fait beaucoup de changements et il devait y avoir des « punis » du noyau A dans l’équipe. »

Renseignements pris, c’était bien le cas puisque des garçons comme le gardien luxembourgeois Serge Martin, 21 ans prêté par Virton ou le Nigérian Ifoni Ejaita, 22 ans venu de Porto B ont un contrat pro en poche. Les U23 de Seraing, qui ne débuteront pas leur championnat avant le 31 août à Meux, toujours qualifié en coupe de Belgique devraient plutôt s’appuyer sur des Kévin Ousmane, 20 ans, portier venu de Lyon, le milieu de terrain Bassim Boukteb, 21 ans ou encore Naoufal Azzagari, un ailier droit hollandais de 21 ans, arrivé du FC Eindhoven.

Comme c’est le cas à l’Union, il faudra s’attendre à une majorité de jeunes qui cravacheront pour enchaîner des victoires, leur vrai niveau se situant davantage dans la colonne de droite.