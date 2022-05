Coup d’envoi de la 27e édition du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles

Ce samedi, les festivités ont notamment débuté avec 'Music Rooms', une exposition gratuite de vieux meubles transformés en instruments de musique par Nevin Alada, et avec le son de "t u m u l u s", un spectacle combinant voix et danse, né d’une collaboration entre le chorégraphe François Chaignaud et les Cris de Paris.

Le festival se tiendra jusqu’au 28 mai, avec 3 jours – du 18 au 20 mai – consacré aux artistes belges. Son programme complet peut être consulté sur le site kfda.be.