Coup d’envoi d’Escapades, projet de réinsertion sociale par la musique

Le projet bruxellois de réinsertion professionnelle par la musique "Escapades" revient cette année pour une nouvelle saison complète, "pour la première fois en une quasi-décennie d’existence" et s’ouvrira le 18 septembre par le concert du pianiste Alexei Lubimov, annonce lundi l’organisation du projet.

De septembre à juin, une série de concerts de musique classique et contemporaine se tiendront une fois par mois à La Tricoterie, à Saint-Gilles, et au Conservatoire de Bruxelles, "abordant des thématiques sociales majeures au fil de rencontres entre artistes et au détour des genres", dépeignent les organisateurs.

"Avant la magie de la scène, c’est tout un processus de réinsertion sociale et participative qui s’opère dans l’envers du décor d’Escapades", explique l’équipe du projet. La programmation de cette nouvelle saison a en effet été élaborée lors de "séances d’écoute et de discussion (avec des) (ex-) détenus et personnes issues de centres de soins psychiatriques ou de désintoxication".