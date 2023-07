Coup d’envoi ce jeudi de la 28e édition des Francofolies de Spa

C'est Juliette Armanet et Mika qui feront l’ouverture ce jeudi des 28e Francofolies de Spa. Fidèle à son ADN, l’affiche de cette édition 2023 se veut avant tout populaire. "Il n’a jamais été question de faire un festival pointu ou trop radical. L’idée est vraiment de s’adresser à un maximum de personnes, à des profils et des publics différents, multigénérationnels et familiaux" rappelle l’attaché de presse des Francofolies de Spa, Marc Radelet.

Ainsi, parmi les autres têtes d’affiche, citons également l’artiste français Soprano qui devrait ravir un très large public. "Soprano vient de la musique urbaine et a évolué vers une musique qui se révèle très festive et encore plus en concert. C’est la première fois qu’on propose Soprano et on sait qu’il est très demandé et très attendu par le public".

Le rap s’invite aussi désormais aux Francofolies avec le retour des deux frangins toulousains Big Flo & Oli mais aussi Romeo Elvis. " Là on est dans quelque chose de clairement plus urbain mais c’est quand même un artiste qui sort des codes et du cadre purement hip-hop et qui est surtout une bête de scène ! Et en plus il est belge !" Belge, tout comme Loïc Nottet, Pierre de Maere ou encore les Liégeois de Dan San.

Un autre temps fort de cette édition 2023 sera, à n’en pas douter, le concert de Florent Pagny. " Il avait dû annuler l’année dernière en raison de ses problèmes de santé. Il semble aller mieux et nous a répéter son envie d’être présent. On sait que ça va être un moment d’émotion et il sera bien entouré puisque le même jour auront lieu les concerts de Kendji Girac, Christophe Willem, Marc Lavoine et Cali. Ce sont des valeurs sûres qui ne déçoivent jamais" conclût Marc Radelet.

Les Francofolies de Spa réinvestissent la ville cette année avec une nouvelle scène-Le Piétonnier des découvertes- et le grand retour des bars en folie. Les Francofolies de Spa se dérouleront du 20 au 23 juillet.