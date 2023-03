Counter-Strike 2 : non, jouer à CS:GO ne vous donnera pas accès à la bêta !

La semaine passée, Valve annonçait débuter la phase de test de son nouveau bébé, la suite de Counter-Strike : Global Offensive et sobrement intitulé "Counter-Striker 2". Pour être précis, il s’agit d’un passage de CS : GO (l’opus actuel) sur Source 2, le nouveau moteur de jeu développé par Valve et déjà utilisé par des jeux comme DOTA 2 ou Half-Life : Alyx.