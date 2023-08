Couloirs, qualifs, forfaits : World Athletics modifie son règlement avant les Mondiaux de Budapest

Suite aux demandes des athlètes et des entraîneurs, World Athletics a établi une nouvelle répartition au sein des couloirs en fonction des distances. Précédemment, la répartition était identique pour toutes les courses.



Pour les courses en ligne droite (100 m, 100 m haies et 110 m haies), les quatre meilleurs temps sont toujours placés dans les couloirs 3,4,5 et 6. Les 5e et 6e chronos prennent place dans les couloirs 2 et 7, les 7e et 8e chronos dans les lignes 1 et 8.



Pour le 200 m, les trois premiers temps se partagent les couloirs 5,6 et 7. Les trois suivants sont répartis dans les lignes 3, 4 et 8. Les deux athlètes les plus lents héritent des couloirs 1 et 2, les plus défavorables en termes de performance.



Pour le 400 m, on garde la même philosophie mais on adapte légèrement. Les quatre athlètes les plus véloces au tour précédent se voient assigner les couloirs 4,5,6 et 7. On décale donc d’un cran vers l’extérieur par rapport aux 200 m. Les 5e et 6e temps vont au 3 et au 8. Et on laisse la corde (couloirs 1 et 2) aux "moins performants".



Cette nouvelle distribution sera effective après le premier tour.