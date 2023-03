Couloir de secours, tirette, courtoisie... Les Wallons à la traine en termes de bons réflexes au volant ?

Où faut-il se déporter en cas de formation d'un couloir de secours ? Et quand faut-il appliquer cette règle ?

Dès qu'un embouteillage se forme sur une voie à minimum deux bandes de circulation dans le même sens, la règle entre en application. Il s'agit de s'écarter de part et d'autre de la route afin de laisser passer les éventuels services de secours. On crée donc un couloir entre la voie de gauche et celle de droite. Si la chaussée compte trois bandes, le couloir doit se trouver entre la bande de gauche et celle de droite. Cette pratique, déjà d'application en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et en Suisse depuis plusieurs années se veut efficace et permet d'augmenter de 40% les chances de survie des victimes d'accidents de la circulation.