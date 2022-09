Coulisses et secrets de l’opération "London Bridge" et de l’opération "Licorne", les protocoles prévus en cas de décès de la reine d’Angleterre

J + 3

Trois jours après le décès, le nouveau roi "entamera une tournée du Royaume-Uni, en commençant par une visite du parlement écossais et un service à la cathédrale Saint-Gilles d’Edimbourg."

J + 4 et 5

Le quatrième jour a lieu la répétition de l’opération "Lion". Autrement dit, la procession de Buckingham Palace vers Westminster.

Ce n’est que le lendemain que le cercueil doit être transporté vers Westminster. Cette procession "se déroulera le long d’un parcours cérémonial à travers Londres". A la fin du parcours, un service religieux aura lieu à Westminster hall.

J + 6, 7, 8 et 9

Les trois jours suivants a lieu l’opération "Feather" selon laquelle la reine reposera à Westminster. "Son cercueil reposera sur une boîte surélevée, un catafalque, au milieu du Westminster Hall, qui sera ouvert au public 23 heures par jour. Des billets seront émis pour les VIP afin qu’ils puissent avoir un créneau horaire."

J + 10

Ce n’est donc que dix jours après son décès qu’auront lieu les funérailles de la reine. La cérémonie se déroulera à l’abbaye de Westminster. Deux minutes de silence seront observées à midi.

Un jour de deuil national sera prononcé. "Si les funérailles tombent le week-end ou un jour férié existant, un jour férié supplémentaire ne sera pas accordé. Si les funérailles tombent un jour de semaine, le gouvernement n’a pas l’intention d’ordonner aux employeurs d’accorder un jour de congé à leurs employés – les documents précisent qu’il s’agit d’une question entre les employés et leur personnel", prévoirait le document.

"Un service funèbre aura lieu dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et la reine sera enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI du château", conclut le site Politico.

A chaque Windsor est attribué son pont : "Forth Bridge" pour le prince Philip, "Menai Bridge" pour le prince Charles… Et donc "London Bridge" pour la Reine. Et si les petits-fils d’Elizabeth II n’ont pas encore d’opération prévue pour leur décès, eux aussi possèdent un nom de code. Selon le Daily Star, les sobriquets de William et Kate sont "Danny Collins" et "Daphne Clark". Quant à Harry et Meghan, ils seraient rebaptisés "David Stevens" et "Davina Scott".