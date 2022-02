Couleurs et sensualité : cinq choses à retenir de la Fashion Week de Londres

La diversité s'est davantage affichée, avec des mannequins blancs, noirs ou asiatiques participant aux défilés.

Ozwald Boateng, ancien directeur de la création de Givenchy Homme, premier designer noir à ce poste dans une maison de luxe, a célébré dans un défilé à l'hôtel Savoy "l'influence de la culture noire au Royaume-Uni au cours des 40 dernières années".

Nés de parents ghanéens, Boateng a reconnu qu'il avait eu, dans le passé, l'habitude de nier être confronté au racisme lors d'interviews. Mais le meurtre de "George Floyd a un eu un impact sur moi et je pense que nous sommes maintenant à un moment où on peut finalement vraiment dire ce qui compte", a souligné ce grand nom de la mode britannique, connu pour ses créations vives.

Le jeune créateur britannique Saul Nash a, lui, exploré la culture afro-caribéenne de son pays, réflexion sur son héritage guyanien.

D'autres, comme Poster Girl, Nensi Dojaka, Supriya Lele et Yuhan Wang, ont tenté de démonter les tabous autour du poids en recourant à des mannequins plus enrobés. "A chaque saison, j'en apprends davantage, et comment habiller toutes les formes", a confié Dojaka au Times. "Pour moi, le pouvoir vient de la diversité", estime Wang.