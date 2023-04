Dans chaque cube, on trouve des livres à feuilleter, à lire…

A l’extérieur des cubes, il y a aussi des jeux de découvertes liés à des livres.

L’exposition est à découvrir entre les parents et les enfants pour nouer des liens inédits. Les différentes activités sont également proposées aux accueillantes ONE, aux crèches, aux écoles et plus précisément aux classes maternelles, surtout les premières maternelles.

L’exposition "Couleurs" est entièrement gratuite et est visible le mardi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00, le mercredi de 14h00 à 19h00, le jeudi de 14h00 à 18h00, le vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.

L’exposition est itinérante et sera visible prochainement dans d’autres bibliothèques de la province de Luxembourg.